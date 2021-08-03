Алименты – право ребенка на достойную жизнь

Вопрос алиментов в нашей стране считается серьезной проблемой.

В Кыргызстане имеется более 40 тысяч неплательщиков алиментов, из них 92% — мужчины, остальные 8% — женщины. Об этом сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане распадается каждый 5-й брак.

«Потому что в нашей стране нет таких мер, как сохранение семьи, забота о детях в ней, создание условий на достаточном уровне. Например, не будем далеко ходить, возьмем соседний Узбекистан, там работают хорошие программы по данному направлению.

Узбекские граждане до вступления в брак сдают тест, обращаются к психологу – это делается в обязательном порядке, выполняется бесплатно.

Перед созданием семьи они получают полную информацию о здоровье друг друга, наряду с этим распространяют семейные ценности.

У нас поженившиеся супруги только после вступления в брак начинают узнавать о проблемах в психологии и здоровье. Вследствие этого у них возникают недопонимания, много разводов».

По словам Мамашовой, подобные неприятные обстоятельства в формировании института семьи связаны с тем, что государство хорошо не работает.

«Государственные органы, судебная система, участвующие во взыскании алиментов, не рассматривают это в целом как проблему. Это сложный вопрос, начиная с размера алиментов, безответственности родителей, до отсутствия государственной программы по поддержке, укреплению семьи».

Некоторые родители стараются убежать от алиментов

«Когда разводятся супруги, состоявшие в гражданском браке, где родились дети, не понимают, что есть возможность взыскания алиментов на детей. До принятия законопроекта плательщики алиментов бежали от ответственности, указывали малый размер дохода, даже указывали «совсем нигде не работаем».

Минимальный порог выплачиваемых на ребенка алиментов составляет 1 тысячу 800 сомов.

«На сегодняшний день прожиточный минимум одного ребенка составляет 3 тысячи 600 сомов. Во избежание ухудшения положения живущих в регионах, с них берется лишь 50% от этой суммы. Говоря точней, сейчас минимальный порог алиментов, выплачиваемых на ребенка – 1 тысяча 800 сомов. В нашем государстве ни один ребенок не должен получать по 200-300 сомов».

Алименты – это право ребенка на достойную жизнь

«Согласно Уголовному кодексу, в случае отказа родителей от содержания ребенка налагается штраф от 20 тысяч до 30 тысячи сомов. Кроме того, суд может наложить запрет на выезд из Кыргызстана человеку, нарушившему обязательство.

Большое число матерей не могут потребовать алиментов от бывших мужей. Но среди не выплативших долг есть и женщины».

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.10, gezitter.org