Источник: Аскар Акаев сегодня прилетит в Бишкек

Как сообщили редакции Kaktus.media источники из окружения бывшего президента, сегодня, 2 августа, Аскар Акаев прилетит в Бишкек с сыном Илимом.

Отметим, что Аскар Акаев не был в Кыргызстане с тех пор, как бежал из страны в 2005 году. Илим Акаев несколько раз приезжал в Бишкек, в том числе в 2014 году на похороны дяди (старшего брата Аскара Акаева).



Напомним, что в отношении членов семьи Акаева и его ближайшего окружения возбуждены ряд уголовных дел. По деятельности фонда "Мээрим", возглавляемого его супругой Майрам Акаевой, было возбуждено более 30 уголовных дел, причиненный по ним ущерб государству составил 64 млн сомов.

8 июля председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Аскар Акаев объявлен в розыск по делу о "Кумторе". По его словам, Аскар Акаев привлечен к уголовной ответственности за нарушения при составлении соглашения с инвесторами по "Кумтору" в 1990-е и в 2003 году.

4 ноября 2020 года генеральный прокурор Курманкул Зулушев говорил, что органы прокуратуры продолжат переговоры по экстрадиции двух бывших президентов Кыргызстана - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

23 октября 2019 года Генпрокуратура, комментируя возможное возвращение Аскара Акаева в Кыргызстан, сообщала, что в целях установления причастности Акаева к совершению вышеуказанных преступлений в случае прибытия в Кыргызстан он будет допрошен соответствующими следственными органами, после чего его действиям будет дана юридическая оценка.



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