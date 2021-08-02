Вы тоже заметили? Парашютисты в небе над Бишкеком (видео)

Местные жители заметили группу парашютистов, которые приземляются в южной части Бишкека.

Как сообщили редакции Kaktis.media в пресс-службе Министерства обороны Кыргызстана, сегодня отмечают День ВДВ.

Как уточняется, сегодня, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). В связи с этим группа парашютистов совершила прыжок в районе Парка Победы, где и отмечается праздник.

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