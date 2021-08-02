Почему Саматбек Ибраев атакует главу Нацбанка?

С удивительным упорством депутат ЖК Саматбек Ибраев нападает на председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова.

С удивительным упорством депутат ЖК Саматбек Ибраев нападает на председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. На днях на заседании комитета парламента по экономической и фискальной политике парламентарий предложил рассмотреть ответственность главы регулятора в связи с выводом средств из Кыргызстана.

Эту мысль депутат озвучил во время рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Закон "О Национальном банке, банках и банковской деятельности", предлагаемых, к слову, как раз самим Ибраевым.

- Этот человек (Абдыгулов. - Авт.) не перестает говорить о возможных криминальных проявлениях после создания финтехкомпаний, но именно он должен это все контролировать. Нужно рассмотреть его ответственность за то, что у граждан Кыргызстана таким путем крадут средства, - сказал он.

Он сообщил, что инициатором этого законопроекта выступают 63 депутата, по его словам, законопроект также поддерживает президент.

Неизвестно, присутствует ли на самом деле поддержка главы государства этого законопроекта, пока ясно только одно - сам Ибраев очень активно лоббирует принятие этого документа.

Продвинуть законопроект он пытается за счет аргументов а–ля Остап Бендер в Васюках. Обещает, что Кыргызстан вмиг станет богатым и, что самое интересное, счастливым, если только поправки будут приняты. Гарантирует, что республика догонит и перегонит в направлении финансовых технологий соседние (и уже достаточно богатые) Узбекистан и Казахстан. Что каждый житель страны станет гордым обладателем золотых активов. И, вообще, что мы мгновенно придем к невероятному процветанию.

Инициатива депутата, который, к слову, не имеет финансово–экономического образования, скорее всего появилась неспроста. Его сын Данияр Ибраев, как выяснилось, работал с новыми финансовыми технологиями. Сейчас он находится в Болгарии, поскольку, задолжав внушительную сумму кому–то из партнеров и коммерческим банкам, сбежал из страны. Кроме того, идеи парламентария всячески поддерживает российский эксперт в финансовой сфере Владимир Фролов. Он, очевидно, и правда обладает внушительным опытом, поскольку в России владел несколькими банками. По печальному стечению обстоятельств все они либо обанкротились, либо у них отзывали лицензию из–за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Между тем сильные сомнения по поводу законопроекта, лоббируемого Саматбеком Ибраевым, разделяют и эксперты. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Рысбек Джумаканов, например, считает, что если предлагаемые изменения будут приняты, то республика имеет шансы превратиться в "прачечную" для отмывания преступных денег и в результате стать страной–изгоем. Он уверен, что сегодня кыргызстанские реалии таковы: если финтех в республике будет запущен, то страна станет прибежищем для сомнительных компаний.

- Под видом так называемого финтеха предлагается создавать структуры с копеечным капиталом - то есть с копеечной ответственностью перед обществом. Причем эти структуры смогут спокойно обходить требования по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем и для финансирования терроризма, поскольку их деятельность не регулируется в отличие от банков. Кроме того, существующие финансовые технологии позволяют создавать разнообразные серые схемы, дающие возможность тайно от государства перенаправлять финансовые потоки куда и кому угодно, - отмечает Джумаканов.



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