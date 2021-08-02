Вопрос обучения в реальном режиме Минобразования обсудит на совещании в августе

Вопрос обучения в реальном режиме обсудят на августовском совещании Министерства образования и науки.
Об этом на брифинге сообщила главный специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Гульшан Абдылдаева.
По ее словам, сейчас ведомство совместно с Минздравсоцразвития будет проводить работу по возвращению учебных заведений к обычному режиму обучения.
«Сейчас совместно с органами местного управления, Минздравом проводится вакцинация работников системы образования. Прививки уже получили около 80 процентов работников детсадов, 78,5 процента — школ, 60 процентов — учреждений начального профобразования (лицеи), 60,6 процента — учреждений среднего профобразования, 50 процентов — вузов», — отметила она.
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