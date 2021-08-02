Спортсмены из Узбекистана привезли с собой на Олимпиаду в Токио 500 консервов плова

Спортсмены сборной Узбекистана привезли на Олимпийские игры в Токио плов и традиционные лепешки, передает ТАСС.

"Мы привезли плов - самаркандский и традиционный. Всего около 500 банок. Также привезли где-то 200 лепешек и говядину. Мы делимся и с другими спортсменами в Олимпийской деревне - например, недавно передали несколько лепешек российским спортсменам", - сказал собеседник агентства из делегации Узбекистана.

Всего на Играх в составе сборной Узбекистана выступает 71 спортсмен. Пока узбекские спортсмены завоевали на Играх в Токио две медали. Олимпийским чемпионом по тхэквондо стал Улугбек Рашитов, бронза в активе дзюдоиста Давлата Бобонова.

Источник - centralasia.media