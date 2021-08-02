Если с Иссык-Куля поднимется Канат Жумагазиев, то Мирбеку Кожоеву «не поздоровится»?

Открыто видна психология не областного руководителя, а прежнего помощника.
Ставший Иссык-Кульским губернатором Мирбек Кожоев — помощник сбежавшего Кыдыка Исаева, не смог показать дельной работы. Не может рука об руку работать с народом, сидит в кабинете прихорашиваясь, да еще частенько курсирует в Бишкек, ошивается у пункта выдачи пропуска Синего дома…
Открыто видна психология не областного руководителя, а прежнего помощника. Это не ошибка, такой недозрелый кадр опустит рейтинг власти. Наверное, долго не протянет…
Кстати, не будь начальника Иссык-Кульского ОУВД Каната Жумагазиева, похоже, отчетливо раскрылись бы его недостатки. Ну, этот джигит ведь профессионал, многие проблемы решает без пиара, просто несет на себе ношу. В частности, тщательно контролирует безопасность туристов, отдыхающих, наряду с этим показывает образец в сохранении порядка в области, в проведении профилактических работ.
При совершении скачка Каната Жумагазиева на место заместителя министра МВД обнажатся недостатки и "не поздоровится" губернатору Мирбеку Кожоеву?
Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.1, gezitter.org
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