Бактыгуль Жумабаева: «Завтра нарынчане за руки выведем губернатора наружу»

Завтра нарынчане за руки выведем губернатора наружу, заявила агентству NazarNews председатель Нарынского облженсовета, Герой Апреля Бактыгуль Жумабаева.

— Нашему нарынскому народу губернатором избрали Сабыркула Ашымбаева. Но нарынчан удручает его невоспитанность и необразованность, потому что он не принимает простых людей, выгоняет с матерной бранью. Или же хочешь высказать какой-нибудь вопрос, а он не слушает. До каких пор будем терпеть его неподобающее поведение?! Да уже весь кыргызский народ знает, что это за человек. В интернете много информации про его неправильные поступки. Нам назначили невоспитанного, непорядочного губернатора. Оказывается, он хвастается, что он «пьет чай» с генпрокурором Курманкулом Зулушевым. Наша общественность не будет дальше такого терпеть. Завтра мы выйдем на акцию с требованием отставки Сабыркула Ашымбаева. Пусть он уходит, если не может работать и не прислушивается к чаяниям народа.

Пользуясь случаем, обращаюсь к президенту Садыру Жапарову. Пусть быстрее приводят нового областного руководителя, а этого уведут, пока сами не опозорились. Могут пригласить к себе домой и там чествовать. Или пусть сделают помощником или дадут какую-нибудь другую должность.

Во время пандемии нужен руководитель, который способен работать и поднимать экономику», — сказала Жумабаева.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org