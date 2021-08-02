Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле.
Видео на своей странице в Facebook опубликовала помощница президента Адинай Марипова.
Видео снято на территории пляжа санатория «Кыргызское взморье» в селе Бостери. Помимо президента, на видео также замечен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Ранее в социальных сетях разместили фото, где первые лица страны катались на гидроциклах.
Отметим, за лето это второй выход главы государства к народу на пляже. Тогда он тоже фотографировался со всеми желающими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202835/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!