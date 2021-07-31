Российских летчиков перебросили из Кыргызстана в Таджикистан

Звено российских штурмовиков Су-25 переброшено с объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане на аэродром "Гиссар" в Таджикистане.

Здесь они примут участие в учениях России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Центрального военного округа РФ.

Учение состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон. Экипажи Су-25 будут искать замаскированные базы условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням. отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Также российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, учение на полигоне Харб-Майдон пройдет в три этапа. В ходе первого этапа военнослужащие отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по уничтожению террористических бандформирований. На втором этапе будут выполнены совместные задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства. На заключительном этапе состоится уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы. На всех этапах учения командирами подразделений и штабом руководства будут отрабатываться тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Основными целями учения, отмечают в ЦВО, являются совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечь государственную границу, отработка вопросов управления в ходе ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также повышение у личного состава морально-боевых качества, психологической устойчивости и физической выносливости в условиях жаркого климата горно-пустынной местности.

Всего в учении примут участие более 1,5 тысячи человек. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Всего от России будет задействовано свыше одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Учение проводится в связи с обострением ситуации в соседнем Афганистане. Здесь в последние недели развернуло активность движение "Талибан", что произошло на фоне экстренного вывода из страны американских войск.





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