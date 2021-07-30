Кудайбергенов окончательно загубит город Бишкек

Бывают же такие отрицательные герои, а?

Хотя общественности кажется ненавистным, сидит, вцепившись в кресло. Да, с приходом Бакыта Кудайбергенова исполняющим обязанности мэра города Бишкека мы откатились назад. Со всех сторон.

То один, то другой его руководитель обвиняется в получении крупной взятки, попадает в тюрьму, а Кудайбергенов хвалит их, не давая сесть пылинке.

Как говорится «рыба гниет с головы», и сам он не в порядке? Не секрет, городская власть погрязла в коррупции. Вообще перестала идти работа по обеспечению населения. Много удручающих явлений.

Сейчас в столице ремонтируются 36 улиц, ранее спроектированные бывшими мэрами. И это идет беспорядочно, середина на половину, темп работ затянулся. Если до сентября улицы не завершат, осенью снова автомобильные пробки создадут проблему.

Что мы заметили? Мы убедились, что Кудайбергенову неведомо хозяйство, организационные работы. Только ходит вразвалку как башкарма. Именно как следствие этого деревья в городе засыхают, их точат черви, в середине лета начали желтеть. Ничего не греет душу.

Почему бы высшей власти не отстранить злоупотребляющего героя от должности? Почему такие безразличные?

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.3, gezitter.org