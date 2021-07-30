Глава ФУГИ: Одним из потенциальных покупателей «Мегакома» является Нацбанк

Мирлан Бакиров не ответил на данный вопрос, но заявил, что купить компанию может Национальный банк.

Национальный банк Кыргызстана может купить ЗАО «Альфа Телеком», известный под брендом сотового оператора MegaCom. Об этом 29 июля на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

Депутаты обсуждали изменения программы приватизации государственного имущества, согласно которым планируется продать ЗАО «Альфа Телеком» (доля государства 100%), а также акции кабмина в «Гарантийном фонде» (14,9%), «Керемет Банке» (0,74%) и «Евразийском сберегательном банке» (76,56%).

Председатель ФУГИ Мирлан Бакиров отметил, что объекты будут оценены независимой стороной, после чего специальная комиссией будет выбран метод продажи – аукцион, конкурс или прямая продажа.

Депутат Улукбек Ормонов заявил, что Садыр Жапаров, будучи членом парламента, выступал против продажи ЗАО «Альфа Телеком», и спросил, поменял ли он сейчас свое мнение.

Мирлан Бакиров не ответил на данный вопрос, но заявил, что купить компанию может Национальный банк.

«Мы предложили эти объекты Министерству экономики и финансов, затем вопрос был согласован с кабинетом министров. Одним из покупателей может стать Национальный банк, соответствующий проект закона находится на обсуждении кабмина. Если Нацбанк купит объект, то он останется в ведении государства. И ранее предпринимались попытки продать «Мегаком», но клиентов не было», - сказал Бакиров.

В свою очередь председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что официально в НБ КР не поступало предложение купить «Мегаком».

«Мы готовы после принятия соответствующего решения рассмотреть предложение, изучить его. Мы рассматриваемся как один из возможных покупателей», - сказал Абдыгулов.

5 мая этого года президент Садыр Жапаров в рамках обращения к нации после церемонии подписания новой Конституции сделал заявление по приватизации, отметив, что планируется реструктурировать госпредприятия и в будущем передать их в частную собственность, а Фонд госимущества после выполнения этих работ будет ликвидирован.

Правительство Кыргызстана уже несколько раз предпринимало попытки продать MegaCom. После революции 2010 года Временное правительство национализировало 49% акций компании. В 2014 году компания полностью перешла в собственность государства.

Азаттык