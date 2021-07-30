Эрмек Исмаилов, хирург и ургентный терапевт клинической больницы административного отдела президента и правительства: «После вакцинации 60-70 процентов нашего народа можем не носить маски»

У получившего вакцину человека есть возможность переболеть легкой формой коронавируса.



— Каким штаммом вируса болеют кыргызстанцы?

— По информации Министерства здравоохранения и социального развития, сейчас в Кыргызстане циркулируют штаммы Африки, Южной Америки, Великобритании и Индии. Симптомы схожи с прошлогодним коронавирусом, но в этом году заметно преимущественно и с растройством кшиечника. В целом ощущается повышение температуры тела, потеря обоняния и боли в костях.

— В народе усиленно ходит противоположная агитация «получившие вакцину тоже болеют». Есть разница между прохождением и непрохождением вакцинации?

— У получившего вакцину человека есть возможность переболеть легкой формой коронавируса. И получившие болеют, не могут не заболеть. Но, если не получит, то может тяжело переносить вирус. Поэтому, если перед вами стоит выбор «получать или не получать вакцину», то я бы посоветовал «обязательно получите».

— Через какое время можно вакцинироваться после того, как переболел вирусом?

— Если приведем в пример другие мировые опыты, то вакцину можно получить через месяц после того, как переболели коронавирусом. Также нецелесообразно перед получением вакцины сдавать тест на антитела. Потому что антитела совершенно не могут влиять на работу вакцины в организме.

— Получаемые нами вакцины устойчивы к любым штаммам вируса?

— Конечно, вводимые сейчас вакцины устоят перед новыми штаммами вируса. Хотя вирус мутирует, но его основная структура не меняется. Однако, нет гарантии «совсем не заболеешь».

— После прохождения вакцинации обязательно носить маски в общественных местах?

— И после получения вакцины в обязательном порядке надо носить маски в многолюдных местах. Как сказано выше, вакцина не может на 100% защитить нас от вируса. Если 60-70% народа Кыргызстана получит вакцину, тогда появится коллективный иммунитет, тогда можно не носить маску, но в настоящий момент надо обязательно носить маски, использовать антисептики.

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.7, gezitter.org