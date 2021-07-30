Описано еще 40 километров кыргызско-таджикской границы

По его словам, следующая встреча намечена на август.
На последних встречах рабочей группы по делимитации и демаркации границы описано 40 километров границы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев.
По его словам, следующая встреча намечена на август.
«На последних трех встречах рабочей группы описали 40 километров. Работа продолжается», — сказал он.
Источник: media-center.kg, gezitter.org
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