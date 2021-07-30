Парламент поддержал законопроект о введении режима ЧС в экономике

Жогорку Кенеш 29 июля в ходе заседания одобрил законопроект о режиме ЧС в экономике в трех чтениях.
За принятие законопроекта в 1,2 и 3 чтениях проголосовал 81 депутат, 2 выступили против. Зарегистрировано 83 депутата.
Ранее, заместитель председателя кабинета министров-министр экономики и финансов Акылбек Жапаров объяснил, что режим ЧС в экономике будет вводиться при резком росте цен и уровне бедности.
Министр экономики и финансов обратил внимание на сложную экономическую ситуацию в стране и отметил, что вышеуказанный законопроект позволит кабмину вводить режим ЧС в экономике и распоряжаться 20% доходов и расходов бюджета без согласования с Жогорку Кенешем, менять ставки налогов, условия госзакупок.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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