Депутаты ЖК разошлись на каникулы

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша завершилась, депутаты ушли на каникулы.
Парламентарии выйдут на работу 1 сентября.
Согласно регламенту Жогорку Кенеша, депутаты должны были с 1 июля работать с избирателями в регионах страны, а в августе выйти в трудовой отпуск. Однако в июле парламент несколько раз собирался на внеочередную сессию.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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