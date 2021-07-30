Депутаты ЖК разошлись на каникулы

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша завершилась, депутаты ушли на каникулы.

Парламентарии выйдут на работу 1 сентября.

Согласно регламенту Жогорку Кенеша, депутаты должны были с 1 июля работать с избирателями в регионах страны, а в августе выйти в трудовой отпуск. Однако в июле парламент несколько раз собирался на внеочередную сессию.

Источник: govori.tv, gezitter.org