Выкраденного из Бишкека гюлениста Инанды посадили в Турции на 22,5 года

Орхана Инанды приговорили к 22,5 года тюрьмы
Орхана Инанды приговорили к 22,5 года тюрьмы. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По их данным, похищенному директору МОУ "Сапат" предъявили обвинение в управлении вооруженной террористической организацией. Отмечается, что прокуратура Анкары просила дать Орхану Инанды от 15 до 22,5 года тюремного заключения. Суд удовлетворил ходатайство.
5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.
Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения "Сапат" Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
6 июля глава государства заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ "Сапат" имеется двойное гражданство.
Источник - 24.kg
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