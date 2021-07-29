Замминистра обороны отработал на Шайлообеке Атазове командирский голос



Депутат Шайлообек Атазов сравнил "пузатых" кыргызстанских офицеров с боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

Депутат Шайлообек Атазов сравнил "пузатых" кыргызстанских офицеров с боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Жогорку Кенеш 29 июля обсудил законопроект об увеличении возраста, при котором военные могут выходить на пенсию.

Напомним, согласно действующему законопроекту, установлены следующие сроки пребывания военнослужащих офицерского состава на военной службе:

до капитана включительно - 43 года;

майорам, подполковникам - 48 лет;

полковникам - 53 года;

генерал-майорам - 58 лет;

генерал-лейтенантам и выше - 63 года.

Инициатор законопроекта Нурбек Сыдыгалиев считает, что в настоящее время существует необходимость увеличения предельного возраста пребывания офицерского состава на военной службе на два года. Поправки, по мнению вице-спикера, позитивно отразятся на обеспечении обороноспособности Кыргызстана.

"Милиционеры в 55 лет выходят на пенсию, а военные - в 43 года. Почему так? Я предлагаю на два года увеличить срок службы, чтобы они могли больше работать", - пояснил он.

Однако, как стало известно при обсуждении законопроекта, кабинет министров выступает против.

Шайлообек Атазов спросил, какой вред может оказать проект для Министерства обороны.

Первый заместитель главы ведомства Нурлан Кирешеев ответил, что кабмин выступает против из-за дефицита бюджета. Кроме того, по его словам, будет застой кадров.

"Это сказки", - заявил депутат.

"Есть постановление кабинета министров", - добавил замминистра.

"Вы тут с нами как с солдатами разговариваете. Сбавьте тон", - обратился к нему Атазов.

"Командирский голос отрабатывается с детства", - отметил Кирешеев.

"Почему вы его не отрабатывали в Баткене?" - спросил депутат.

"Я был здесь, в центральном аппарате", - сказал замминистра.

"Вы говорили, что офицеры в 43 года не могут бегать. Майк Тайсон, Рой Джонс в свои 45 лет 12 раундов боксируют. Конечно, сидите в кабинете, свесив животы, и не можете бегать. Почему офицеров в самом расцвете сил на пенсию отправляете?" - поинтересовался Атазов.

Кирешеев ответил, что так написано в законе.

"Почему вы стояли, смотрели на конфликт на границе и ничего не предприняли?" - возмутился депутат.

"Это был приграничный вопрос, мы не имеем права вмешиваться. Все свои обязательства исполняем", - ответил замглавы Минобороны.

Депутат спросил, сколько военнослужащие получают.

Замминистра подчеркнул, что это секретная информация, но обещал отдельно предоставить данные. Он также добавил, что в настоящее время в ведомстве 2 003 офицера, 1 200 - офицеры звания "до майора".



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