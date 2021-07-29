Пресс-служба Жогорку Кенеша заявила, что законопроект о блокировке фейков принят законно

Если Жогорку Кенеш по результатам рассмотрения возражения президента не примет одно из решений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, только тогда закон считается отклоненным.

"Принятие 28 июля согласованного варианта Закона "О защите от недостоверной (ложной) информации" в полной мере соответствует регламенту Жогорку Кенеша", - сообщает пресс-служба парламента. Она отмечает, что только отклоненные законы рассматривают через 6 месяцев, а данный закон на заседании 30 июня отклонен не был.



Согласно статье 62, Жогорку Кенеш может: 1) согласиться с возражениями президента; 2) не согласиться с возражениями президента и одобрить закон в ранее принятой редакции (преодоление вето). Если Жогорку Кенеш по результатам рассмотрения возражения президента не примет одно из решений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, только тогда закон считается отклоненным.



На заседании ЖК КР был рассмотрен согласованный вариант Закона "О защите от недостоверной (ложной) информации" с учетом замечаний президента КР, депутатами по итогам голосования данный вариант одобрен не был, что означает на голосование необходимо было поставить закон в ранее принятой редакции, так как ранее проект закона был принят парламентом в трех чтениях.



Депутатами в процессе голосования было внесено предложение о переголосовании по согласованному варианту проекта закона, однако данный вопрос на голосование поставлен не был, хотя статья 81 регламента допускает однократное возвращение к процедуре голосования.



В связи с чем группа депутатов направила письмо спикеру о вынесении решения о возврате к процедуре повторного голосования на заседание Жогорку Кенеша 28 июля по согласованному варианту Закона "О защите от недостоверной (ложной) информации". Депутаты поддержали переголосование, и 97 депутатов проголосовали за.



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