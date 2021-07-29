В сентябре оплата за проезд может подорожать

Он отметил, что муниципалитет внес вопрос в повестку дня городского кенеша — а когда пройдет собрание, пока неизвестно.
Вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов 26 июля на собрании профильного комитета парламента рассказал о возможности подорожания проезда в общественном транспорте и планах закупки автобусов.
С его слов, депутаты Бишкекского городского кенеша на своем первом собрании должны рассмотреть вопрос повышения проезда в общественном транспорте. Он отметил, что муниципалитет внес вопрос в повестку дня городского кенеша — а когда пройдет собрание, пока неизвестно.
«Мы предложили поднять тариф для автобусов до 11 сомов, маршрутных такси до 15 сомов. Думаем, на первом собрании Бишкекского городского кенеша депутаты рассмотрят данный вопрос», — сказал он.
По словам вице-мэра, то, что водители маршруток бросили работу, показало «город должен быть независимым». И по этой причине тоже городская власть стремится закупить новые автобусы.
Сазыкулов отметил: на балансе мэрии имеется 476 автобусов, но из них пригодны лишь 140 единиц транспорта. Вместе с тем чиновник дополнил: из 183 троллейбусов на балансе только 110 выходят на линию.
«В общей сложности прошли регистрацию около 3 тысяч маршруток, из них ежедневно выходят на маршруты 900-1 300 единиц. Если 500 единиц из них обеспечивают муниципальные учреждения городской мэрии, то остальные должны поставлять компании на основе государственно-частного партнерства», — сообщил он.
По его словам, вышедшие на маршруты в начале июня 2021 автобусы из Узбекистана тоже были доставлены на основе государственно-частного партнерства.
По словам вице-мэра столицы, в настоящее время также рассматриваются закупки газомоторных автобусов европейского типа из Украины, России и Беларуси.
«Мы рассматривали электробусы, но они оказались очень дорогими – около 270 тысяч долларов, а газомоторные автобусы обходятся в 105-135 тысяч долларов. На этом этапе возьмем газомоторы, но позже нам надо будет переходить на электробусы», — сообщил он.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 10, gezitter.org
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