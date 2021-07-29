Определены цены победам, осталось только дойти до победы

Спортсменам желаем только успехов, ждем их возвращения с медалями.
В проходящих в городе Токио Японии XXXII летних Олимпийских играх участвуют 16 спортсменов, защищающих честь Кыргызстана. В ближайшие дни сможем засвидетельствовать, кто из спортсменов наденет золотую медаль, заставит звучать гимн нашей страны.
Спортсменам желаем только успехов, ждем их возвращения с медалями.
Во время подготовки спортсменов к большим соревнованиям кыргызская власть определила наградные суммы для вернувшихся с победой спортсменов.
Так, получившему золотую медаль спортсмену выдадут 10 млн сомов, серебряную медаль – 7 млн сомов, бронзовую медаль – 5 млн сомов.
Кроме того, главному тренеру сборной команды выдается 30% от суммы, выдаваемой спортсмену, достигшему главной победы. Первому и личным тренерам – 25%, врачам и массажистам выдадут 10%.
Кыргызским спортсменам будет нелегко получить эти награды. Потому что отобранные на Олимпийские игры – лучшие из лучших участников, надо побеждать сильных соперников.
По мнению спортивных специалистов, у таких спортсменов-балбанов как Айсулу Тыныбекова, Жоламан Шаршенбеков, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Акжол Махмудов есть полные возможности завоевать золотые, серебряные медали.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 2, gezitter.org
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