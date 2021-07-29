Мэр Сулюкты занимается контрабандой?

Поскольку самый качественный бурый уголь потребляется для розжига тандыров, шашлычных, он экспортируется в соседний Узбекистан и Таджикистан.

Население города Сулюкты, самой крайней территории Кыргызстана, в основном ведет хозяйство на продаже угля. Поскольку самый качественный бурый уголь потребляется для розжига тандыров, шашлычных, он экспортируется в соседний Узбекистан и Таджикистан.

Но после нападения армии Таджикистана 28 апреля, приведшего к гибели невиновных людей, кыргызская власть полностью закрыла границу с Таджикистаном, прекратила взаимоотношения, будто перевязала кровеносный сосуд. Сулюктинский уголь тоже перестал экспортироваться в это соседнее государство.

К сожалению, как говорится, «вошедший во вкус не остановится», некоторые лейлекцы и сулюктинцы вопреки запрету государства покупали контрабандным путем дешевые фрукты-овощи Таджикистана, а от нас к ним отправляли нефть, уголь.

Раздраженные этим явлением, топчущим духов погибших, местные жители создали народные добровольные дружины, взяли под контроль границу.

Оказалось, за спиной некоторых контрабандистов стоят представители той же власти. На прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором КамАЗ с контейнерным кузовом ехал груженый сулюктинским углем в Таджикистан, однако перевернулся на «воровской дороге», и в чистом поле рассыпался уголь.

Авторы этого видео сказали, что он принадлежит только недавно избранному мэру города Сулюкту Абдысамату Халбекову.

Немного погодя, 19 июля ГКНБ распространил информацию, что данный контрабандный груз принадлежит фирме, относящейся к сыну мэра города. Сообщил о задержании на территории Кароол-Добо двух человек, везших тот груженный уголь.

Согласно информации, КамАЗ ехал из Кыргызстана в Таджикистан не через контрольно-пропускной пункт, а по незаконной дороге.

Но так как не подчинились знаку пограничников остановиться, был сделан предупредительный выстрел в воздух. Только после этого машина на ходу перевернулась на бок.

Это обстоятельство признал и мэр Сулюкты, но оправдывался, мол, машину взяли в аренду другие люди, а уголь бесплатно раздадут бедным семьям.

Власть наверху пока не подала голоса, причастен или нет мэр к контрабанде.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 10, gezitter.org