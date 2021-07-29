Малиев спорил за уча на проводах в последний путь матери Садыра Жапарова?

Не захотевший называть себя читатель пришел в редакцию, рассказал еще об одном событии, относящемся к Малиеву…



До этого в некоторых СМИ публиковались статьи в смысле «в свое время Малиев отчуждал Садыра, называя «исламистом». Сказанное там событие вызвало споры у читателей. Не захотевший называть себя читатель пришел в редакцию, рассказал еще об одном событии, относящемся к Малиеву…

— Здравствуйте, можете назвать себя? Как вы стали свидетелем той истории?

— Я односельчанин Садыра, и в день похорон умершей матери Садыра Жапарова хлопотал там, выполняя работы. Не хотелось бы называть свое имя, как ни говори в сельской местности могут пойти разные разговоры…

По правде говоря, о том событии я сразу забыл. Потому что у кыргызов часто скандалят в спорах за уча или жилик (лучшие части мяса для почетных гостей). Но недавно я прочитал в газете статью под названием «Малиев в свое время отчуждал Садыра, называя «исламистом». Только тогда я снова вспомнил ту историю. Но у меня появилось несколько вопросов…

— Ладно, если не хотите называть свое имя. Но остальные факты можете точно рассказать?

— Конечно. Полностью все в моей памяти. Это было весной, наверное, в начале марта. В то время, как написано в статье, я не знал, что Малиев является тенгрианцем. Поэтому у меня возник вопрос: Тогда зачем приходит, вращается среди мусульман, участвует?

— Как произошла история? Можете рассказать по порядку?

— Сначала на огороде прошел митинг. Садыра ава привезли на джипе белого цвета Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов и несколько незнакомых джигитов. Расставили микрофоны, выступали политики и друзья-сторонники Садыра ава.

И там Малиев рвался выступать, но Садыр ава не дал слова. Вместо него выступила Жылдыз Жолдошева. Кроме того, выступали Ташиев, Мадумаров, Бектур Асанов и другие.

После митинга была прочитана жаназа – поминальная молитва, затем мы подняли тело покойной (на носилках) и отправились.

После того, как предали ее тело земле и вернулись, позвали на чай приехавших издалека и близка, известных, знаменитых. Аксакалы и несколько политиков поднялись на второй этаж дома. Сели в большой комнате.

Все шло хорошо. В какое-то время начали протягивать гостям мясо. Когда принесший уча мальчик немного замешкался, я разносил чай, и невольно обратил внимание.

Слышался лишь властный голос все того же Малиева. Он спорил с аксакалами, начал рассказывать, кому преподносится уча. Как я понял, оказывается, уча должна преподноситься ему (Малиеву) как известному, знаменитому, авторитетному из всех присутствующих.

Аксакалы с ним не согласились, по словам аксакала в белом одеянии, оказывается, если преподнести гостю, приехавшему из самого далека, то это соответствует традиции. Все загалдели, принялись поддерживать это мнение.

Выяснилось, что приехавшим из самого далека оказался баткенец Улукбек Кочкоров. Только тогда я ознакомился с Улукбеком Кочкоровым. Наверное, выдвигался и в президенты. Рядом с ним сидел еще один депутат, по-моему, это был Зиядин Жамалдинов.

Мне и дела нет до уча… Всего-то – почему Малиев, сам будучи тенгрианцем, заходит в дом, где по-мусульмански предают земле покойника, набрасывается на аксакалов и оспаривает у них уча?

Сам он тенгрианец, порочит Садыра ава прозвищем «исламист», и с каким лицом пришел в его дом, вмешиваясь в мусульманские обычаи-традиции? Или он тип, падающий за 3-4 кг мяса лошади? По услышанному нами, он казался богато живущим типом.

В то время как Садыр ава потерял мать, тот не сгодился сказать приличного соболезнования, а наоборот, спорил за уча — это не понравилось народу.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.9, gezitter.org