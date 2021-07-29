Вредное производство перенесут в космос?

По его мнению, проблему изменения климата можно решить путем вывода отраслей вредного производства в космос.
Такое предложение высказал несколько дней назад слетавший в космос богатейший человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос. Говорит, что увидев из космоса планету Земля начал задумываться об изменении климата.
По его мнению, проблему изменения климата можно решить путем вывода отраслей вредного производства в космос.
«Конечно, это потребует десятков… десятков лет, но все большие дела начинаются с мелких шагов. Эти космические технологии помогут следующим поколениям. В будущем надо изобрести ракеты многоразового пользования. Мы должны открыть дорогу в космос, пусть наши дети, их дети строят будущее», – сказал он.
Отметим, Джефф Безос благодаря своей компании Blue Origin слетал в космос. Он пробыл в космосе 10 минут 28 секунд.
Указанная компания рассматривает возможность в будущем реализовать коммерческие суборбитальные полеты, выпускать корабли для полетов на Луну.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.3, gezitter.org
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