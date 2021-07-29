На кыргызско-таджикской границе снова была перестрелка

На прошлой неделе на участке Кум-Мазар села Кок-Таш Баткенской области между кыргызскими и таджикскими пограничниками имела место перестрелка.

С кыргызской стороны раненых нет.

По информации, причиной возникновения конфликта было проведение субботника таджикской стороной без согласования с Кыргызстаном. Сначала пришли кыргызские пограничники, представители местной власти и местные жители, потребовали прекратить субботник. Но таджикистанцы не подчинились, перебранка переросла в драку, бросались камнями.

Во время конфликта со стороны таджикских пограничников была произведена стрельба в сторону Кыргызстана. Кыргызстанская сторона тоже в ответ произвела выстрелы в таджикистанскую сторону. Для недопущения дальнейшего разрастания конфликта в местность прибыл руководитель управления Пограничной службы в Баткенской области Кыялбек Толонбаев.

Представительство президента в Баткенской области сообщало: событие произошло 23 июля примерно в 22:00.

Там на месте прошли переговоры между руководителями Пограничной службы обеих сторон, акимом Баткенского района и руководителями соответствующих силовых структур.

Также глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев для урегулирования положения и недопущения провокаций переговорил по телефону с председателем исполнительной власти Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодом.

И раньше до этого, 8 июля от перестрелки на кыргызско-таджикской границе погиб сержант Хуснидин Хожиев 1994 года рождения. Еще в одного пограничника попала пуля, он был взят в заложники. На следующий день после переговоров тело Хожиева было доставлено в Кыргызстан, также был освобожден взятый в заложники пограничник.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 10, gezitter.org/