Фотографии – доказательство крепости дружбы

Мы становимся народом во всем ищущем подвоха, плохого больше чем хорошего.

До этого по социальным сетям прошли невообразимые данные, что отношения между президентом Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым испортились, дружбе нанесен урон. Что только об этом не писали пользователи интернета.

В ответ опубликовали фотографии Жапарова с Ташиевым в предгорьях, отдыхающими на берегу реки, беседующими, и это назвали поддельными фото.

Но если вглядимся оценивающе, само по себе появление таких фотографий показало крепость дружбы обоих друзей, можем сказать, доказало.

Почему?

Для повышения имиджа лидеров стран с помощью специальных политтехнологов проводятся пиар-ходы. Это во всех странах мира было и будет.

Допустим, показывающие хорошие отношения Ташиева и Жапарова фотографии стали вот таким пиар-ходом.

Речь же не об этом. Речь о принятии обоими предложения пиар-специалистов, чтоб поставить точку на разных мнениях, предположениях в обществе.

Если бы вправду дружба пошла наперекосяк и отношения испортились, то такие фотографии не появились бы. Они бы просто отвергли предложения пиар-специалистов, отказались бы от совместных фото.

С этой точки зрения фотографии только говорят об отсутствии каких-то неполадок в тандеме Жапаров-Ташиев.

А то, что пиар-ход, проведенный для создания хорошего мнения, прекращения сплетен и слухов в общественности, получился не таким, как ожидался, похоже остались виноватыми политтехнологи. Ну, это другой отдельный вопрос…

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 2, gezitter.org/