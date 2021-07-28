В России не хватает рабочих

В то же время не забудем, что и правительство России зависит от мигрантов.
Живущие, работающие в России наши трудовые мигранты вносят громадный вклад в социально-экономическое положение нашей страны. Они переводят миллионы долларов в год здешним близким, облегчают их тяготы. Исходя из этого, есть зависимость Кыргызстана от России в миграционном вопросе.
В то же время не забудем, что и правительство России зависит от мигрантов.
Так, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что сейчас в строительной отрасли России не хватает 1,5-2 млн рабочих. В этой связи рассматривается вопрос облегчения процедуры въезда мигрантов в Россию.
«Этот вопрос следует решить быстро. Рабочих не хватает на катастрофическом уровне. В ближайшие месяцы облегчатся процедуры допуска рабочих в строительную отрасль», — сказал вице-премьер.
Как из этого видно, от мигрантов зависит экономика не только нашей страны, но и экономика России. Бесспорно, двигают экономику России мигранты.
Представляется, что без мигрантов экономическая жизнь России столкнется со сложным положением.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.2, gezitter. org
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