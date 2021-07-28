Чем Садыр Жапаров угощал депутатов? Стали известны детали приема

Такая традиция была введена еще при Аскаре Акаеве.

Стали известны некоторые подробности приема депутатов Жогорку Кенеша у президента Садыра Жапарова, прошедшего накануне, 27 июля, в государственной резиденции "Ала-Арча".

По словам депутатов, это традиционный прием, который глава государства устраивает при завершении срока очередного созыва парламента в знак благодарности за проделанную работу. Такая традиция была введена еще при Аскаре Акаеве.

В мероприятии, помимо депутатов, спикера и, естественно, самого Садыра Жапарова, участвовали председатель кабинета министров Улукбек Марипов, сотрудники администрации президента.

Глава государства, спикер, лидеры фракций и старейшины Жогорку Кенеша выступили с речью. Однако никому не надевали чапан и калпак, не вручали благодарственные письма.

"Прием прошел в очень дружественной обстановке", - отметил один из депутатов.

Kaktus.media также узнал, чем угощали собравшихся. На столах были мясные деликатесы, несколько видов салата, боорсок. На первое подали вегетарианский суп, на второе - рыбу на пару с овощами. Ужин завершился бешбармаком.



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