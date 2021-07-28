Законопроект о защите от фейков. Депутатам указали на законные сроки нового рассмотрения

Указанный законопроект был отклонен 30 июня 2021 г., соответственно повторное рассмотрение данного законопроекта возможно не ранее января 2022 года.

Повторное рассмотрение отклоненного законопроекта "О защите от ложной и недостоверной информации" ("О манипулировании информацией") возможно не ранее января 2022 года. Такое заявление сделали в ОФ "Институт Медиа Полиси".

В организации напомнили, что 21 июля этого года президент Садыр Жапаров на встрече с депутатами Жогорку Кенеша просил поддержать согласованный вариант законопроекта "О защите от ложной и недостоверной информации". В ЖК не исключают, что на оставшихся двух пленарных заседаниях до закрытия внеочередной сессии его внесут на повторное голосование.

В "Институте Медиа Полиси" в связи с этим подчеркивают:

Согласно части 12 статьи 55 Закона "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в случае отклонения проекта закона Жогорку Кенеш может приступить к его повторному рассмотрению не ранее 6 месяцев со дня принятия решения об отклонении. Указанный законопроект был отклонен 30 июня 2021 г., соответственно повторное рассмотрение данного законопроекта возможно не ранее января 2022 года.

"Институт Медиа Полиси" в очередной раз заявляет, что "и по содержанию, и по процедурам принятия данный законопроект противоречит международным нормам, Конституции КР и законам КР".

Отмечается, что действующее гражданское законодательство четко регулирует данные отношения, и любое лицо имеет право защитить свою честь, достоинство, деловую репутацию через судебные органы. Проектом же закона предлагается защитить данные права посредством административного органа, который без судебного решения по усмотрению чиновников будет требовать от провайдеров блокирования той или иной информации.

Принимая во внимание, что истцами по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации выступают в основном представители власти, то очевидно, что данный закон предназначен стать инструментом цензуры, позволяющим во внесудебном порядке, по прихоти чиновников запрещать информацию с критикой власти.

Также отмечается, что при рассмотрении законопроекта Жогорку Кенеш нарушил свой регламент, поскольку решение принималось депутатами, несмотря на то что предусмотренные для этого сроки истекли.

"Дело в том что с момента возвращения президентом КР законопроекта в парламент прошло 10 месяцев, в то время как, согласно законодательству, на принятие по этому вопросу решения Жогорку Кенешем выделяется не более 10 рабочих дней", - сказано в заявлении.

Несмотря на нарушение статьи 62 Закона "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", на заседании 30 июня года законопроект был поставлен на голосование, за проголосовали 59 депутатов, против - 38.

Поскольку законопроект не был поддержан большинством голосов от общего числа депутатов, закон считается отклоненным: для принятия законопроект должен был набрать не менее 61 голоса.

В организации еще раз обратили внимание, что для повторного рассмотрения проекта закона должно пройти как минимум шесть месяцев со дня принятия решения об отклонении.



URL: https://kaktus.media/443272