Ни один проект не рассмотрен. В парламенте критикуют главу РКФР Артема Новикова

По его словам, с момента назначения на свою должность Артем Новиков не рассмотрел ни одного проекта.
В парламенте депутат ЖК Улугбек Ормонов пожаловался на работу председателя Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова.
По его словам, с момента назначения на свою должность Артем Новиков не рассмотрел ни одного проекта.
«Сейчас создаются фонды, Кыргызско-Узбекский, Кыргызско-Венгерский... Хочу высказать мнение по поводу Российско-Кыргызского фонда. Обращаюсь к представителям кабмина и президента. Недавно туда назначили Новикова. Кажется, он привык работать в правительстве. Но со дня назначения (в РКФР. — Прим. 24.kg), ни один проект не был рассмотрен. Обратите на это внимание. Например, ОсОО «Агротрейд» подготовило проект совместного комплекса с Россией по производству молока. Фирме отказали. Обязанности Российско-Кыргызского фонда разве не поддержка наших предпринимателей?» — задался вопросом нардеп.
Улугбек Ормонов пожаловался также на то, что Артем Новиков не принял руководителей компании «Агротрейд», ссылаясь на занятость.
Отметим, Артем Новиков назначен 20 мая 2021-го председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития сроком на три года.
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