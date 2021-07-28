Душите народ. Депутат против кредита на ремонт кольцевой дороги на Иссык-Куле

По словам Шайлообека Атазова, предоставляемый кредит невыгоден Кыргызстану и поддерживать инициативу он не намерен.

Депутат Шайлообек Атазов на заседании парламента выступил против проекта закона «О ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай».

Отмечается, что договор подписан 15 марта 2021 года.

По словам Шайлообека Атазова, предоставляемый кредит невыгоден Кыргызстану и поддерживать инициативу он не намерен.

«Что потеряет Кыргызстан если откажется от этого соглашения и не будет брать кредит? Возможно ли сейчас расторгнуть договор или уже назад пути нет? Я вижу, что кредит предоставляется под 2,5 процента. Это огромная сумма. Кто будет выплачивать его в дальнейшем? 50 процентов внешнего долга было получено на строительство дорог. Сколько можно брать кредиты? Неужели нельзя самостоятельно построить дороги. Вы душите народ своими кредитами. Президент говорит, что дорогу начали строить на деньги, поступающие от «Кумтора». Вы идете против политики президента», — заявил депутат Шайлообек Атазов.

Заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Нурланбек Кайынбаев ответил, что из четырех доноров только у одного процент составляет 2,5 процента, у остальных — по 1,5 процента.

«Это льготный кредит, очень важно. 90 процентов внутренних перевозок производится дорожными путями. Кредит выплатим из бюджета. Если построим дорогу, улучшим инфраструктуру, будет развиваться туризм и приносить прибыль. Поэтому просим поддержать соглашение», — сказал замминистра Нурланбек Кайынбаев.

«Вы уверены, что ваша дорога принесет в перспективе пользу? Мы сейчас не можем найти того, кто украл миллионы долларов при строительстве альтернативной дороги север — юг. Вы тоже хотите также заняться воровством. 2,5 процента — это огромная сумма. Мы против этого соглашения, не знаю, как вы продвинете его на комитетах», — заключил депутат Шайлообек Атазов.



Ссылка: https://24.kg/vlast/202380/