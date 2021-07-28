Камчыбек Ташиев получит медаль «Уй було»?

В своем обращении он отметил, что полученной лидерами стран мира медали достоин и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
С такой инициативой выступил член общественной организации «Всемирная лига граждан и гражданских объединений» Марат Жуманазаров.
В своем обращении он отметил, что полученной лидерами стран мира медали достоин и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
«Несмотря на свое экономическое положение, небольшую численность населения, Кыргызстан занимает важное место в мировых политических и геополитических процессах.
Поэтому внешние силы стремятся влиять на политические решения, внести раскол в общество.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ведет хорошие работы против различных действий внешних сил.
По этой причине он подвергается их информационной атаке.
Как член общественной организации «Всемирная лига граждан и гражданских объединений» я предлагаю наградить Ташиева медалью «Уй було».
Этой медалью были награждены в мире Реджеп Тайып Эрдоган, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Дональд Трамп и другие», — сказал Марат Жуманазаров в своем обращении.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.2, gezitter.org
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