Камчыбек Ташиев получит медаль «Уй було»?

В своем обращении он отметил, что полученной лидерами стран мира медали достоин и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

С такой инициативой выступил член общественной организации «Всемирная лига граждан и гражданских объединений» Марат Жуманазаров.

В своем обращении он отметил, что полученной лидерами стран мира медали достоин и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Несмотря на свое экономическое положение, небольшую численность населения, Кыргызстан занимает важное место в мировых политических и геополитических процессах.

Поэтому внешние силы стремятся влиять на политические решения, внести раскол в общество.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ведет хорошие работы против различных действий внешних сил.

По этой причине он подвергается их информационной атаке.

Как член общественной организации «Всемирная лига граждан и гражданских объединений» я предлагаю наградить Ташиева медалью «Уй було».

Этой медалью были награждены в мире Реджеп Тайып Эрдоган, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Дональд Трамп и другие», — сказал Марат Жуманазаров в своем обращении.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.2, gezitter.org