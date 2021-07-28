ГКНБ задержал двух иностранных граждан, причастных к террористической организации «ИГ»

Задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации «ИГ».
Задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации «ИГ». Об этом сообщили из Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Задержанные граждане проводили агитационные работы среди граждан Кыргызстана для привлечения их к совершению террористических акций, стремились направить их на территорию вооруженных столкновений в Сирии.
ГКНБ продолжает работы по выявлению людей, имеющих отношение к международным террористическим организациям.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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