ГКНБ задержал двух иностранных граждан, причастных к террористической организации «ИГ»

Задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации «ИГ».



Задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации «ИГ». Об этом сообщили из Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Задержанные граждане проводили агитационные работы среди граждан Кыргызстана для привлечения их к совершению террористических акций, стремились направить их на территорию вооруженных столкновений в Сирии.

ГКНБ продолжает работы по выявлению людей, имеющих отношение к международным террористическим организациям.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org