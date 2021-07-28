В Бостери погиб 18-летний парень, его засосало в трубу аквапарка

В Иссык-Кульской области в селе Бостери на территории пансионата «Золотые пески» во время отдыха погиб 18-летний парень.
В Иссык-Кульской области в селе Бостери на территории пансионата «Золотые пески» во время отдыха погиб 18-летний парень.
По данным МЧС, парня, 2003 года рождения, засосало в трубу диаметром 500 мм для перекачки воды из озера в аквапарк. Случай произошел 27 июля.
«4 спасателя подразделения МЧС Иссык-Кульского района перерезали трубу, извлекли тело и передали сотрудникам МВД», - сообщили в МЧС.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато следствие.
Азаттык
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