ГКНБ: «Освободившись из СИЗО, Омурбек Бабанов уедет на лечение за границу»

Задержанный ГКНБ Омурбек Бабанов в связи со здоровьем выпущен из СИЗО.
Об этом сообщили из пресс-службы ГКНБ.
По информации, ему изменили меру пресечения в связи с ухудшением здоровья.
При рассмотрении продления срока меры пресечения Бабанову были получены медицинские документы, указывающие на ухудшение его здоровья, наличие заболеваний, требующих лечения за рубежом.
В этой связи сегодня, 27 июля Первомайский районный суд города Бишкека изменил Бабанову меру пресечения, он освобожден из заключения с целью обеспечить возможность получения квалифицированной медицинской помощи за границей.
В то же время продолжаются следстственные работы в возбужденном уголовном деле по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор», по которому Бабанов считается подозреваемым. Принимаются все меры по установлению всех виновных», — сообщается в информации.
Омурбек Бабанов по делу «Кумтора» был задержан 31 мая. После этого был арестован на два месяца.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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