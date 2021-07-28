ГКНБ: «Освободившись из СИЗО, Омурбек Бабанов уедет на лечение за границу»

Задержанный ГКНБ Омурбек Бабанов в связи со здоровьем выпущен из СИЗО.

Об этом сообщили из пресс-службы ГКНБ.

По информации, ему изменили меру пресечения в связи с ухудшением здоровья.

При рассмотрении продления срока меры пресечения Бабанову были получены медицинские документы, указывающие на ухудшение его здоровья, наличие заболеваний, требующих лечения за рубежом.

В этой связи сегодня, 27 июля Первомайский районный суд города Бишкека изменил Бабанову меру пресечения, он освобожден из заключения с целью обеспечить возможность получения квалифицированной медицинской помощи за границей.

В то же время продолжаются следстственные работы в возбужденном уголовном деле по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор», по которому Бабанов считается подозреваемым. Принимаются все меры по установлению всех виновных», — сообщается в информации.

Омурбек Бабанов по делу «Кумтора» был задержан 31 мая. После этого был арестован на два месяца.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org