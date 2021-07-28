Бишкекский суд вынес решение, открывающее дорогу расследованию смерти Азимжана Аскарова

По ее словам, сегодня городской суд отменил решение районного суда, прекращающее разбирательство по жалобе адвокатов.

В Свердловском районном суде Бишкека открылась дорога к пересмотру заявления адвокатов, выступающих против прекращения уголовного дела о смерти умершего в тюрьме правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом 27 июля радио «Азаттык» сообщила координатор организации «Бир дуйно Кыргызстан» Аида Байжуманова.

По ее словам, сегодня городской суд отменил решение районного суда, прекращающее разбирательство по жалобе адвокатов.

«Следовательно, дело теперь будет снова рассмотрено в Свердловском районном суде. Мы полностью поддерживаем принятое городским судом решение. Адвокаты нашей организации «Бир дуйно Кыргызстан» продолжат борьбу за качественное расследование смерти Азимжана Аскарова и полное проведение».

Обвиненный за июньские события 2010 года Аскаров был пожизненно лишен свободы, умер 25 июля 2020 года в колонии № 47 в Бишкеке. Служба исполнения наказаний сообщала, что он умер от пневмонии.

Было начато досудебное разбирательство в связи со смертю правозащитника. Но поздней следователь Службы исполнения наказаний прекратил это дело.

Адвокаты «Бир дуйно Кыргызстан» Айдар Сыдыков и Бакытбек Автандил уулу, говоря о незаконности этого решения следователя, обращались в Свердловский районный суд.

Райсуд 1 июня этого года сказал, что срок заявления адвокатов прошел, прекратил разбирательство.

Сегодня 27 июля городской суд признал это решение незаконным.

В связи со смертью Аскарова ряд международных организаций критиковали кыргызскую власть. Тело покойного было предано земле в Узбекистане. Следственные органы заявляли о доказанности вины Аскарова.

Сам правозащитник при жизни неоднократно распространял обращение, говоря, что милиция умышленно организовала это дело с целью отомстить ему, и что он невиновен.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org