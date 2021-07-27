Асылбек Жээнбеков оставлен под арестом до 30 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде продлен срок меры пресечения Асылбеку Жээнбекову по делу «Кумтора».
Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
«Согласно постановлению суда, в отношении подозреваемого Асылбека Жээнбекова срок ранее избранной меры пресечения в виде ареста продлен до срока следствия, то есть, до 30 сентября», — сказал пресс-секретарь.
Напомним, бывший депутат Асылбек Жээнбеков был арестован по делу «Кумтора» после выхода с допроса в ГКНБ.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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