Асылбек Жээнбеков оставлен под арестом до 30 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде продлен срок меры пресечения Асылбеку Жээнбекову по делу «Кумтора».

Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

«Согласно постановлению суда, в отношении подозреваемого Асылбека Жээнбекова срок ранее избранной меры пресечения в виде ареста продлен до срока следствия, то есть, до 30 сентября», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, бывший депутат Асылбек Жээнбеков был арестован по делу «Кумтора» после выхода с допроса в ГКНБ.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org