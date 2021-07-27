«Продавая на базаре газеты, я достиг должности вице-мэра», — говорит Жамалбек Ырсалиев

Очередным гостем проекта #ГалстукТар портала SUPER.KG стал вице-мэр города Бишкека Жамалбек Ырсалиев.
Он дал подробное интервью о пройденном пути и планах на будущее.
С его слов, толчком к его становлению вице-мэром, написанию и изданию книги стала его супруга.
«В 1998 году я в горах занимался животноводством, в то время супруга сильно заболела. По этой причине мы приехали в Бишкек. Пока жена лежала в больнице, мне пришлось работать на разных работах.
Вышел на базар, продавал газеты. Продавая их, познакомился с хорошими людьми, перешел в бизнес.
Мои друзья знают, что я в свое время продавал газеты на базаре.
Жена лечилась в Национальном центре онкологии, через год умерла. Там в изголовье больничной кровати осталась только одна моя фотография.
Написал книгу «Одинокая фотография», посвятив своей супруге. Когда моя жена лежала в больнице, она молилась всегда «пусть доброе, что не видела я, увидит Жамал».
Молитвы жены довели меня до сегодняшнего дня», — сказал Ырсалиев.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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