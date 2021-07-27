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Подробности Общество Просмотров: 23

Информация по свободным койко-местам на 8:00 27 июля 2021 года

Бишкек, "Саясат. kg". Национальный госпиталь: ИОВ – 36 - Национальный хирургический центр - 16

- Республиканская клиническая инфекционная больница – 33

- Клинический родильный дом №2 – 25

- Городская клиническая больница №1 – 39

- Городская клиническая больница №6 – 3

- Национальный центр кардиологии и терапии – 14

- Чуйская областная объединенная больница – 18

- Национальный госпиталь: ИОВ – 36

- Национальный центр онкологии и гематологии – 26

- Национальный госпиталь:Урологический корпус – 19

- Национальный госпиталь:Мобильная госпиталь – 25

- Республиканский центр наркологии – 39

- Военный госпиталь – 16

- Институт курортологии и восстановительного лечения – 174

- Национальный госпиталь: Нейрокорпус – 28

- Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова – 118

- Национальный центр охраны материнства и детства – 19

- Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 9

