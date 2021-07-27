Информация по свободным койко-местам на 8:00 27 июля 2021 года

Бишкек, "Саясат. kg". Национальный госпиталь: ИОВ – 36
- Национальный хирургический центр - 16
- Республиканская клиническая инфекционная больница – 33
- Клинический родильный дом №2 – 25
- Городская клиническая больница №1 – 39
- Городская клиническая больница №6 – 3
- Национальный центр кардиологии и терапии – 14
- Чуйская областная объединенная больница – 18
- Национальный госпиталь: ИОВ – 36
- Национальный центр онкологии и гематологии – 26
- Национальный госпиталь:Урологический корпус – 19
- Национальный госпиталь:Мобильная госпиталь – 25
- Республиканский центр наркологии – 39
- Военный госпиталь – 16
- Институт курортологии и восстановительного лечения – 174
- Национальный госпиталь: Нейрокорпус – 28
- Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова – 118
- Национальный центр охраны материнства и детства – 19
- Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 9
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