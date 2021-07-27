Хорошая новость. Вакцинация поможет избавиться от посткоронавирусного синдрома

Российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация может помочь переболевшим COVID-19 от развития посткоронавирусного синдрома.

По его словам, похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему.

Если такие свойства вакцины подтвердят рандомизированные клинические исследования, то вакцину можно будет использовать не только для профилактики, но и для реабилитации, добавил Алексей Водовозов.

Вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков уточнил, что функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.

«Вакцина спасает от осложнений, от постковидного синдрома. По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», — подчеркнул он.

Евгений Тимаков объяснил, что задача препарата — блокировать массивное размножение коронавируса в организме. Последствия от перенесенной инфекции возникают, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма.

Ранее специалисты отмечали, что большинство из переболевших COVID-19, жаловались на так называемый постковидный синдром — слабость, головную, суставную и мышечную боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессию, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. Этот синдром длится у некоторых от 12 недель и дольше.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202110/