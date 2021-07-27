Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ

Никаких ограничений на въезд или выезд из страны у депутата парламента Дастана Бекешева нет.

Ответ ГКНБ сам нардеп процитировал в своем Twitter.

По его словам, в ведомстве ему так и не объяснили, на каком основании 14 июля в международном аэропорту «Манас» при регистрации на рейс ему чинили препятствия.

Никаких ограничений на въезд или выезд из страны у меня нет (ответ ГКНБ). Но ГКНБ не ответил на главый вопрос, почему меня не выпускали из страны?— Дастан Бекешев (@bekeshev) July 26, 2021

Дастан Бекешев в итоге все-таки вылетел в командировку. Между тем парламентарий все же рекомендовал своим коллегам во избежание неприятностей при посадке в самолет сделать запрос в ГКНБ и выяснить, не выставлены ли сторожевые флажки.



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