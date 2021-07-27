Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ

Никаких ограничений на въезд или выезд из страны у депутата парламента Дастана Бекешева нет.
Ответ ГКНБ сам нардеп процитировал в своем Twitter.
По его словам, в ведомстве ему так и не объяснили, на каком основании 14 июля в международном аэропорту «Манас» при регистрации на рейс ему чинили препятствия.
Никаких ограничений на въезд или выезд из страны у меня нет (ответ ГКНБ). Но ГКНБ не ответил на главый вопрос, почему меня не выпускали из страны?— Дастан Бекешев (@bekeshev) July 26, 2021
Дастан Бекешев в итоге все-таки вылетел в командировку. Между тем парламентарий все же рекомендовал своим коллегам во избежание неприятностей при посадке в самолет сделать запрос в ГКНБ и выяснить, не выставлены ли сторожевые флажки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202156/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!