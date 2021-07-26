С 25 июля кыргызстанцам при въезде в Россию необходимо будет предъявлять результаты ПЦР-анализа через приложение «Путешествую без COVID-19»

Бишкек, "Саясат. kg". Анализ должен быть проведен не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

С 25 июля 2021 года гражданам Кыргызской Республики при въезде на территорию Российской Федерации необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-анализа с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1998-р установлено требование о необходимости предъявления результата ПЦР-анализа через приложение иностранными гражданами и лицами без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Анализ должен быть проведен не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

Исключение сделано для лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата ПЦР-анализа, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

С 1 сентября 2021 года приложение станет обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Отметим, что ПЦР-тесты для выезжающих за пределы Кыргызской Республики проводят две государственные лаборатории: Национальная вирусологическая референс-лаборатория в городе Бишкек и Субнациональная вирусологическая лаборатория в городе Ош, а также частные лаборатории, подключенные к информационной системе «Путешествую без COVID-19»