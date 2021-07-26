Урмат Барыктабасов: «У человека бывает ценность, как у золота и нефти…»

Предприниматель Урмат Барыктабасов написал интересное мнение о человеческой ценности.
«Оказывается, бывает человеческая ценность, как у золота и нефти…
Например, твоя цена на выборах 500 сомов. Выполнишь службу, заплатят зарплату в зависимости от умения, мастерства. Например, в России в месяц 30-60 тысяч рублей. Если ты лох, то будешь бесплатно работать… Например, маркетолог в месяц получает 500 тысяч рублей, это тоже мастерство.
Следовательно, ценность определяется в зависимости от способностей и мастерства человека. В стародавние времена на вопрос «о чем сожалеет кыргыз?», говорили «сожалел, если не приобретал мастерство». Значит, если человек мастеровитый умелец, его жизнь бывает содержательной.
Торопитесь стать умельцами, а не депутатами. Человек без умения, ремесла никому не нужен, если на то пошло, то и семье. Человек может легко оценить свою цену, предложив себя. У нас много умелых людей, еще больше неумех…».
Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.11, gezitter.org/
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