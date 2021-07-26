Атамбаеву предъявили еще одно обвинение

Две недели назад сообщали об очередном обвинении экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.
Об этом сообщал на своей странице в социальной сети адвокат Замир Жоошев.
По словам адвоката, Следственная служба МВД подозревает Атамбаева в организации беспорядков 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо.
Сторонники А. Атамбаева в ночь на 6 октября 2020 года вывели его из здания Госкомитета нацбезопасности.
Источник: govori.tv, gezitter.org/
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