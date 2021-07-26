Почему во время вакцинации Садыр Жапаров был в очках? Ответ пресс-службы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Садыр Жапаров вынужден был быть в солнцезащитных очках в помещении в связи с тем, что недавно перенес операцию на глаза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что у Садыра Жапарова был диагностирован энтропион нижних век, который требовал хирургического вмешательства.

Бишкек24