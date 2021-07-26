На ТЭЦ Бишкека завезен особый вид топлива. Минимум смога, максимум потенциала

На столичную ТЭЦ завезен особенный вид топлива с невероятным КПД, что позволит сократить расходы и повысить производительность теплоэлектроцентрали.

Отмечается, что впервые за постсоветский период на теплоэнергоцентраль произведена поставка обогащённого угольного концентрата марки КО являющийся проектным топливом для ТЭЦ г. Бишкек. Угольный концентрат поступил с крупнейшей в СНГ обогатительной фабрики ЦОФ «Карагандинская» в количестве 20 вагонов, еще 20 уже в пути, всего ожидается поставка 101.

Специалисты не исключают, что благодаря обогащённого коксового и энергетического концентрата потенциал ТЭЦ значительно возрастет. Удельный расход топлива на выработку 1 кВт/ч электрической и тепловой энергии уменьшится с 405 до 175 грамм, следовательно, приведёт к снижению себестоимости с 3,93 сом до 1,75 сом за кВт/ч.

Все это позволит ликвидировать убытки станции, которые ежегодно составляют в среднем около 4,5 млрд. сомов в год, и будет получена прибыль в размере не менее 1,1 млрд. сомов в ОЗП 2021-2022 г.

«Компания «Hampton Resources Limited» гарантирует высокое качество поставляемого угольного концентрата на ТЭЦ г. Бишкек, что приведёт к увеличению межремонтного периода в 1,5-2,0 раза, уменьшится износ основного оборудования тоже в 1,5-2,0 раза. Удельный расход топлива на выработку 1 кВт/ч электрической и тепловой энергии уменьшится с 405 до 175 грамм, следовательно, приведёт к снижению себестоимости с 3,93 сом до 1,75 сом за кВт/ч.», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ряд стран уже стали переходить на принципиально новый вид топливо. Который повышает производительность и сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Бишкек24