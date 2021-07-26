Коронавирус выжигает мозг выживших

Ученые обнаружили негативное влияние коронавируса на интеллект человека

Исследователи из Великобритании подтвердили, что у людей, перенесших тяжелую форуму COVID-19, возникает широкий спектр психологических симптомов. Речь идет о проблемах с концентрацией внимания, дезориентацией и трудностях с поиском правильных слов. По данным ученых, инфекция COVID-19 связана с когнитивными нарушениями, которые сохраняются в фазе выздоровления. Исследование представлено журналом The Lancet.

Когнитивные нарушения - это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с индивидуальной нормой.

81 337 человек в период с января по декабрь 2020 года прошли клинически подтвержденную оценку в рамках британского теста на интеллект. "Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой",- говорится в исследовании. Согласно данным ученых, у пациентов с COVID-19 может развиваться ряд неврологических осложнений.

Согласно российскому исследованию, люди жалуются не только на симптомы болезни, но и на тяжелые последствия, требующие курса реабилитации. Свои выводы представили аналитики из "Инвитро" и "Росгосстрах Жизнь". "Почти треть опрошенных с момента начала пандемии испытывали недомогание, которое могли бы расценить как проявление COVID-19. Еще 6% переживали подобное на момент проведения опроса",- отметила PR-директор группы компаний "Инвитро" Нина Орешкина.

Из этих почти 30% каждый второй сталкивался с ухудшением внимания и памяти. В частности, 22% сталкивались с подобными проблемами в прошлом и полностью восстановились, а 32% испытывают их до сих пор. Больше половины - 54% - хотели бы пройти реабилитацию, сообщила госпожа Орешкина.

Источник - kommersant.ru