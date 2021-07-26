Где и как можно получить сертификат о вакцинации?

Бишкек, "Саясат. kg". В онлайн сервисе «Сертификат о вакцинации против COVID-19» можно в безопасном и удаленном режиме оформить сертификат не выходя из дома.

В онлайн сервисе «Сертификат о вакцинации против COVID-19» можно в безопасном и удаленном режиме оформить сертификат не выходя из дома.



Для этого нужно войти на официальный сайт vc.emed.gov.kg в раздел «Сертификат» и ввести следующие данные:



- для граждан КР: персональный идентификационный номер (ПИН), серию и номер ID-карты;



- для иностранных граждан: номер паспорта или фамилию и имя.



- Сертификаты выводятся в pdf-формате с присвоенным индивидуальным QR-кодом.



- Для получения сертификата, электронная подпись не требуется.





COVID-19: Республиканский штаб6,