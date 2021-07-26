Почему лекарства лучше получать в виде таблеток, а не уколов и капельниц

Какие ошибки наблюдаются при лечении COVID-19?
Об этом пресс-секретарь Фонда обязательного медицинского страхования спросила доктора медицинских наук, фармаколога Аиду Зурдинову.
На вирус антибиотики не действуют
- Самая главная ошибка в лечении – это, конечно, применение или назначение антибиотиков для лечения COVID-19 сразу же после появления первых признаков заболевания.
Зачастую обращаются пациенты для получения консультации и пересылают по WhatsApp свои назначения, которые они получили от врачей во время обращения не только в государственные организации, но и в частные центры.
И назначают не один антибиотик, а сразу два.
При этом следует отметить, что антибиотик вирус не убивает. С какой целью назначают антибиотики – это большой вопрос!
Либо другой сценарий - когда пациент сам себя лечит антибиотиками.
Таблетки лучше уколов
Любит все-таки наше население получать антибиотики в виде инъекций – в ягодицы, а самое популярное – в виде капельниц.
При этом хотелось бы сказать, что антибиотики одинаково работают как при приеме через рот, так и при инъекциях. Есть, конечно, антибиотики, которые лучше будут действовать при инъекциях, но их очень мало.
Лекарство может назначаться в виде инъекций только в тех случаях, когда пациент не может пить и есть, у него неукротимая рвота или состояние тяжелое.
Тогда такие пациенты нуждаются в госпитализации.
Другая сторона инъекций на дому – надо обладать знаниями и навыками проведения таких инъекций, чем можно разводить и в каких пропорциях, стерильность.
Находят выход и начинают искать медсестру с выездом на дом – в период эпидемии это очень опасно: медсестра приходит к ним в СИЗе? Нет. Если да, то вы уверены, что до этого она его уже не надевала?
Может, у нее были контакты с больными COVID-19, она пришла с другого вызова, где проводила процедуры больному?
А если вдруг разовьется анафилактический шок – когда помощь должна быть оказана в считанные секунды, вы уверены, что она/он сможет на месте оказать неотложную помощь и с собой носит такую аптечку, есть опыт проведения реанимационных мероприятий?
Поэтому самый безопасный путь лечения на дому – это получать лекарства только в виде таблеток, капсул, сиропов!
URL: https://kaktus.media/443111
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!