Почему лекарства лучше получать в виде таблеток, а не уколов и капельниц

Какие ошибки наблюдаются при лечении COVID-19?

Об этом пресс-секретарь Фонда обязательного медицинского страхования спросила доктора медицинских наук, фармаколога Аиду Зурдинову.

На вирус антибиотики не действуют

- Самая главная ошибка в лечении – это, конечно, применение или назначение антибиотиков для лечения COVID-19 сразу же после появления первых признаков заболевания.

Зачастую обращаются пациенты для получения консультации и пересылают по WhatsApp свои назначения, которые они получили от врачей во время обращения не только в государственные организации, но и в частные центры.

И назначают не один антибиотик, а сразу два.

При этом следует отметить, что антибиотик вирус не убивает. С какой целью назначают антибиотики – это большой вопрос!

Либо другой сценарий - когда пациент сам себя лечит антибиотиками.

Таблетки лучше уколов

Любит все-таки наше население получать антибиотики в виде инъекций – в ягодицы, а самое популярное – в виде капельниц.

При этом хотелось бы сказать, что антибиотики одинаково работают как при приеме через рот, так и при инъекциях. Есть, конечно, антибиотики, которые лучше будут действовать при инъекциях, но их очень мало.

Лекарство может назначаться в виде инъекций только в тех случаях, когда пациент не может пить и есть, у него неукротимая рвота или состояние тяжелое.

Тогда такие пациенты нуждаются в госпитализации.

Другая сторона инъекций на дому – надо обладать знаниями и навыками проведения таких инъекций, чем можно разводить и в каких пропорциях, стерильность.

Находят выход и начинают искать медсестру с выездом на дом – в период эпидемии это очень опасно: медсестра приходит к ним в СИЗе? Нет. Если да, то вы уверены, что до этого она его уже не надевала?

Может, у нее были контакты с больными COVID-19, она пришла с другого вызова, где проводила процедуры больному?

А если вдруг разовьется анафилактический шок – когда помощь должна быть оказана в считанные секунды, вы уверены, что она/он сможет на месте оказать неотложную помощь и с собой носит такую аптечку, есть опыт проведения реанимационных мероприятий?

Поэтому самый безопасный путь лечения на дому – это получать лекарства только в виде таблеток, капсул, сиропов!



URL: https://kaktus.media/443111