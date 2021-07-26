Вакцинация от коронавируса. Какие прививочные пункты работают круглосуточно

В Кыргызстане действуют круглосуточные временные прививочные пункты, где можно получить вакцину от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.
В Бишкеке - ЦСМ №15, ЦСМ №5, Поликлиника студентов.
В Оше - городская больница (мкр. "Ак-Тилек"), Станция скорой помощи по ул. Курманджан Датки, 122, в здании старой городской больницы по ул. Курманджан Датки, 157.
На Иссык-Куле - медколледж Каракола, ЦОВП Чолпон-Аты.
В Джалал-Абадской области - ГСВ №1, Джалал-Абадский ОЦСМ.
Для удобства в выборе пунктов вакцинации запущена интерактивная карта, с помощью которой любой желающий может посмотреть местоположение пунктов вакцинации, контакты и доступные вакцины.
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